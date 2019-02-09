ИА "Ореанда-Новости". Эксперты агентства аналитической информации Statista озвучили рейтинг смартфонов, которые обладают наиболее высоким уровнем электромагнитного излучения. Данные исследования компания опубликовала в своём twitter-аккаунте.

На первой строчке рейтинга разместилась китайская модель смартфона, выпущенная в 2017 году, Xiaomi Mi A1. Уровень излучения составил 1,75 ватта на килограмм.

На второе место эксперты поместили смартфон OnePlus 5T, тоже китайского производства. Его уровень излучения достиг 1,68 ватта на килограмм.

Третье место, согласно данным исследования, занял снова продукт компании Xiaomi. Модель смартфона Mi Max 3 дала излучение, равное 1,58 ватта на килограмм.

В первую пятёрку антирейтинга также вошли OnePlus 6T и HTC U12 Life.

Согласно опубликованным данным, при составлении списка Statista использовала данные Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии. При этом уточняется, что для немецких потребителей допустимый уровень излучения не должен превысить 0,6 ватта на килограмм.

Как сообщалось ранее, накануне власти Федеративной республики Германия инициировали проверку возможности передачи компанией Huawei данных пользователей китайским властям. Проверкой устройств занялись технические специалисты. Министер экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил ранее журналистам, что правительство Германии при этом не располагает информацией о том, что оборудование китайского гиганта может угрожать безопасности страны. При этом глава ведомства отметил, что о возможности такой опасности свидетельствуют официальные лица иностранных государств.

Отметим, ранее корпорацию Huawei в техническом шпионаже обвинили США и Австралия. Представители администрации стран заявили, что китайский производитель техники с помощью своих устройств собирает секретные данные.



Ранее журнал Fortune опубликовал свой рейтинг самых лучших смартфонов за 2018 год. На первом месте оказался iPhone XS Max, который эксперты назвали самым "эппловским" продуктом. Вторую строчку рейтинга заняло устройство Google Pixel 3, отметив его возможность автоматически блокировать спам-сообщения. На третье место эксперты поместили китайский Huawei Mate 20 Pro, который очень хорошо держит заряд.