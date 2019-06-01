На шерсти кошек живёт очень много микроорганизмов. Так, кошка может передать сальмонеллы, стафилококки, лишаи, лихорадки, грибковые инфекции, глисты и другие вредные бактерии. Эксперт отмечают, что особенно опасно целовать кошек, которые часто бывают на улице, потому что они ловят птиц и мышей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний.При этом отмечается, что кошки и не любят, когда их целуют – они видят в этом акт агрессии.