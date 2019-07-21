ИА «Ореанда-Новости» Британский профессор Ричард Уотт считает, что проблема заболеваний полости рта приобретает угрожающий характер.

Учёный опубликовал серию статей, в которых утверждает, что половина населения планеты страдает от разрушения зубов и рака ротовой полости.

Несмотря на угрожающие цифры, многие пациенты продолжают пренебрегать здоровьем ротовой полости. Особенно это характерно для людей с низким уровнем образования. Отчасти проблема кроется и в том, что цены на стоматологические услуги во всём мире являются одними из самых дорогостоящих, пишет Уотт.

По словам соавтора статьи – немецкого стоматолога Стефана Листля - сегодня слишком большой акцент делается на высокие технологии, а не на профилактику проблемы. Поэтому эксперты критично отнеслись к таким коммерческим продуктам, как жевательная резинка без сахара и зубная паста с фтором.