ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как долго можно хранить новогодние салаты.

Эксперты рассказали, что большая часть салатов с новогоднего стола может продержаться не более суток. Именно поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы не нанести вред своему организму. Мнение экспертов о новогодних салатах передали РИА Новости.

Так, специалист инспекции по качеству питания отметила, что все салаты относятся к категории скоропортящихся кулинарных изделий. Дело в том, что в отличие от горячих блюд, салаты не проходят термическую обработку. Поэтому срок их «жизни» исчисляется часами.

Она отметила, что заправлять салаты майонезом или добавлять свежие огурцы нужно только перед подачей. Это позволит им простоять в холодильнике дольше.

Кроме того, специалист инспекции по качеству питания Елена Павлова добавила, что салаты из свежих ингредиентов хранятся меньше, чем блюда с маринованными или солёными добавками.