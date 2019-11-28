ИА «Ореанда-Новости». Немецкие учёные рассчитали безопасную дозу алкоголя для мужчин и женщин.

Об этом сообщает журнал Focus.

По мнению экспертов, чтобы уменьшить вред, наносимый организму алкоголем, мужчинам необходимо снизить его употребление до 24 граммов в день. Это примерно 0,6 литра пива или два бокала вина. У женщин безопасная доза ещё меньше – 12 граммов в день. Женский организм может спокойно воспринять 0,3 литра пива или бокал вина.

Учёные советуют вовсе перестать употреблять алкоголь. Такие меры необходимы для того, чтобы сохранить здоровье.

Алкоголь может препятствовать усвоению полезных веществ, витаминов и так далее. Это в свою очередь способствует развитию рака. Специалисты также порекомендовали не употреблять алкоголь хотя бы два раза в неделю.