ИА «Ореанда-Новости» Эксперты опровергли популярный миф о том, что лунное затмение может влиять на физическое и психическое состояние человека.

«С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует», - приводит РИА Новости слова заместителя главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидата медицинских наук Руслана Кошелева.

Он рассказал, что в США и Азии проводились исследования в дни лунного затмения с целью выявить степень влияния его на человека. В целях исследования изучалась статистика в травмпунктах и приемных отделениях в период затмения, согласно полученным данным, никаких изменений в связи с лунным затмением выявлено не было. Люди обращались в медучреждения не чаще, чем в обычные дни, отметил Кошелев.

Эксперт также отметил, что впечатлительные или мнительные люди могут сами внушить себе об опасности лунного затмения из-за того, что часто можно встретить ложные сведения об этом явлении. Специалист посоветовал таким людям в дни лунного затмения отвлечься на что-нибудь другое и вести себя, как в обычный день. Например, почитать книгу, провести время с семьёй, больше отдыхать.

Другой эксперт, врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с РИА Новости также отметил, что затмение влияет на человека только в тех случаях, если человек сам верит в силу этого природного явления. Влияние лунного затмения на психическое и физическое состояние человека не подтверждено научными данными.

«Что такое лунное затмение? Это тень от одной планеты упала на другую, они бывают очень часто. Если бы мы все жили по ритму лунного затмения, то, наверное, жизнь была бы совершенно иной», - отметил Пережогин.

21 января прошло первое в 2019 году полное лунное затмение, на небе появилась «кровавая» луна.