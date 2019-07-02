Эксперты оценили пользу мультизернового хлеба
Для исследования закупили продукцию 11 торговых марок, стоимость которой на момент приобретения составила от 38 до 196 рублей за единицу товара. Образцы исследовались по 211 показателям качества и безопасности.
Как показали итоги проверки, весь исследованный хлеб безопасен. В нем нет пестицидов, ГМО, патогенных организмов, кишечной палочки, плесеней и микотоксинов, а содержание тяжёлых металлов не превышает предельно допустимого уровня.
Вкус, цвет и запах выпечки оказались соответствующими данному виду продукции. Замечания у экспертов возникли к крошковатости мякиша пяти товаров, к плотности мякиша — четырёх. Пять из 11 товаров зачерствели в течение двух суток. Однако все эти показатели не являются нарушением.
По содержанию пищевых волокон все исследованные образцы преодолели рубеж в 6%. Это говорит о том, что продукцию могут покупать поклонники здорового питания. По сути, стограммовый кусочек такого хлеба удовлетворяет суточную потребность в пищевых волокнах.
Однако по содержанию соли большинство образцов обгоняют традиционные хлебобулочные изделия, которые обычно содержат 1–1,2% соли. Также в некоторых случаях в маркировке была указана недостоверная информация о содержании жиров и белков, что может быть важно для людей, которые следят за количеством потребляемых калорий.
По словам диетолога Марият Мухиной, цельнозерновой хлеб подходит для тех, у кого повышен холестерин, кто страдает сахарным диабетом или атеросклерозом, придерживается диеты. При этом он противопоказан при заболеваниях ЖКТ, поскольку крупка раздражает желудок и кишечник, может вызывать обострение язвы, гастрита.
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