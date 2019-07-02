ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты «Роскачества» провели экспертизу мультизернового хлеба, который можно встретить на прилавках российских магазинов и ответили на вопросы о том, чего же больше в этом продукте — пользы или вреда. Результаты опубликованы на сайте организации во вторник, 2 июля.

Для исследования закупили продукцию 11 торговых марок, стоимость которой на момент приобретения составила от 38 до 196 рублей за единицу товара. Образцы исследовались по 211 показателям качества и безопасности.

Как показали итоги проверки, весь исследованный хлеб безопасен. В нем нет пестицидов, ГМО, патогенных организмов, кишечной палочки, плесеней и микотоксинов, а содержание тяжёлых металлов не превышает предельно допустимого уровня.

Вкус, цвет и запах выпечки оказались соответствующими данному виду продукции. Замечания у экспертов возникли к крошковатости мякиша пяти товаров, к плотности мякиша — четырёх. Пять из 11 товаров зачерствели в течение двух суток. Однако все эти показатели не являются нарушением.

По содержанию пищевых волокон все исследованные образцы преодолели рубеж в 6%. Это говорит о том, что продукцию могут покупать поклонники здорового питания. По сути, стограммовый кусочек такого хлеба удовлетворяет суточную потребность в пищевых волокнах.

Однако по содержанию соли большинство образцов обгоняют традиционные хлебобулочные изделия, которые обычно содержат 1–1,2% соли. Также в некоторых случаях в маркировке была указана недостоверная информация о содержании жиров и белков, что может быть важно для людей, которые следят за количеством потребляемых калорий.

По словам диетолога Марият Мухиной, цельнозерновой хлеб подходит для тех, у кого повышен холестерин, кто страдает сахарным диабетом или атеросклерозом, придерживается диеты. При этом он противопоказан при заболеваниях ЖКТ, поскольку крупка раздражает желудок и кишечник, может вызывать обострение язвы, гастрита.