ИА "Ореанда-Новости". Американская компания SplashData опубликовала ежегодный топ-100 худших паролей 2018 года. Именно такие пароли позволяют даже начинающим хакерам получать неограниченный доступ к личным данным пользователей, говорится в сообщении компании.

Лидирующую позицию занимает комбинация цифр "123456", на второй строчке рейтинга разместилось собственно слово "password", третьим по наибольшей уязвимости признан пароль "123456789", следующие две строчки занимают усеченные версии цифровой последовательности от единицы до восьми.

В первую десятку входят пароли-боль всех системных администраторов "111111" и "qwerty", топ-20 дополняют также знакомые многим "666666" и "!@#$%^&*". В сотню самых худших паролей входят также "welcome" и имя действующего президента США Дональда Трампа - "donald".

Морган Слэйн, генеральный директор компании-автора рейтинга SplashData, говорит, что беспечные пользователи фактически своими руками дают доступ к массивам личных данных для злоумышленников. Слэйн советует как следует задуматься, если в качестве пароля хочется выбрать имена знаменитостей, термины из спорта и поп-культуры и шаблонные наборы цифр и знаков.

Отметим, от многочисленных хакерских атак страдают не только граждане различных стран, но и крупные компании, государственные структуры и ведомства. Среди самых громких кибератак можно назвать взлом серверов NASA, Пентагона, Citibank, атаки на платежные системы PayPal, Visa, MasterCard и другие крупные преступления.



