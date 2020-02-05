ИА «Ореанда-Новости». Американские исследователи обнаружили опасный уровень излучения у нового смартфона от компании Apple. По информации с портала iPhoneHacks уровень излучения радиочастот телефона марки «iPhone 11 Pro» в два раза превышает допустимое и безопасное для здоровья пользователя значение.

Исследование уровня излучения провели калифорнийская независимая экспертная лаборатория RF Exposure Lab. Учёные обнаружили что поглощение электромагнитного излучения у нового разрекламированного гаджета составляет 3,8 Вт/кг.

Нормальный показатель излучения, который сертифицирует у мобильных устройств Федеральная комиссия по связи Америки, равен 1,6 Вт/кг.