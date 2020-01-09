ИА «Ореанда-Новости». Синоптики предупредили москвичей о приходе в столицу «европейской» зимы.

Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос», в Москву нагрянет «европейская» зима. Она заменит «Крымскую» зиму, которая царствовала в Москве первую половину зимнего сезона, заявил Евгений Тишковец.

По словам эксперта, «Еврозима» принесёт с собой мягкий температурный фон. Она может помочь снегу, наконец, образовать устойчивый покров. По словам синоптика, снежный покров может составить 7-12 сантиметров.

Снега станет больше, однако погодные условия этой зимы всё ещё далеки от нормальных. Так, температура будет колебаться около нуля градусов. В ночные часы столбик термометра может показывать до минус семи градусов.



