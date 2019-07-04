ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, что в подушках, матрацах и одеялах часто размножаются грибки, бактерии и перьевые клещи, пишет Planet Today.



Отмечается также, что старые подушки теряют свою форму и могут нанести вред здоровью. Эксперты советуют менять подушки не реже чем раз в два года. А вот стирать их или чистить в химчистке следует два раза в год. С одеялом нужно следовать тем же правилам.



Сделанный из латекса матрац может прослужить до восьми лет, пенный — до семи, а с пружинами — до пяти. Однако, если на матраце не удобно лежать и появляется боль в позвоночнике, то следует задуматься о его смене.