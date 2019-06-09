В овсянке, которая стала лидером рейтинга, содержится большое число бета-глюканов, благодаря которым человек дольше остаётся сытым. Чтобы сохранить пользу каши, её необходимо готовить без сахара и минимальной обработкой, лучше всего овсянку варить на воде. При этом готовые каши из пакетика не несут пользы. Однако специалисты советуют не есть овсянку ежедневно, а чередовать с другими крупами.

На второе место эксперты поставили фрукты, они насыщают организм клетчаткой и поддерживают стабильный вес. При этом лучше есть яблоки и груши, а вот от винограда, бананов или дыни лучше отказаться. И на третьем месте расположился белковый завтрак, который можно приготовить из яиц или рыбы.