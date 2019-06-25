25.06.2019, 21:22
Эксперты рассказали, где в доме больше всего скапливается бактерий
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Королевского общества общественного здравоохранения Великобритании рассказала о самых грязных местах в доме.
Так, особое внимание при уборке надо уделять таким местам, как туалет, кухня и холодильник – именно там скапливается особенно много бактерий.
Кроме того, эксперты порекомендовали обрабатывать посуду после контакта с сырым мясом, немытыми овощами и фруктами. Они напомнили, что бактерии никак не влияют на иммунитет и могут стать причиной серьёзных заболеваний.
Так, особое внимание при уборке надо уделять таким местам, как туалет, кухня и холодильник – именно там скапливается особенно много бактерий.
Кроме того, эксперты порекомендовали обрабатывать посуду после контакта с сырым мясом, немытыми овощами и фруктами. Они напомнили, что бактерии никак не влияют на иммунитет и могут стать причиной серьёзных заболеваний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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