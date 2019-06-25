Так, особое внимание при уборке надо уделять таким местам, как туалет, кухня и холодильник – именно там скапливается особенно много бактерий.Кроме того, эксперты порекомендовали обрабатывать посуду после контакта с сырым мясом, немытыми овощами и фруктами. Они напомнили, что бактерии никак не влияют на иммунитет и могут стать причиной серьёзных заболеваний.