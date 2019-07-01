ИА «Ореанда-Новости». При употреблении авокадо в организме поддерживается высокий уровень лептина – гормона сытости, что позволяет человеку чувствовать себя сытым длительное время, пишет «МедикФорум».



Эксперты из Центра исследований в области питания при Технологическом институте Иллинойса в США заявили, что худеть помогают и содержащиеся в этом фрукте жиры. Они провели эксперимент, участники которого употребляли на обед одно авокадо, его половину или же блюдо с низким содержанием жира.



Выяснилось, что те, кто ел целое авокадо, чувствовали сытость гораздо дольше. При этом даже половина авокадо давала более длительное чувство насыщения, чем обезжиренный обед.