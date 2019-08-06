ИА «Ореанда-Новости». Немецкие учёные выяснили, как правильно и часто можно ходить в душ, чтобы не навредить коже, пишет издание «Актуальные новости».



Эксперты напомнили, что тончайшая плёнка пота и кожного сала хорошо защищают организм от обезвоживания и бактерий. Поэтому чрезмерная гигиена может нарушить этот баланс.



Учёные отмечают, что тем, кто обладает чувствительной кожей, принимать душ нужно не больше трёх раз в неделю. Для гигиены можно ежедневно очищать интимные зоны.



Эксперты отмечают, что в шампунях есть обезжиривающие и агрессивные компоненты, поэтому рекомендуется тщательно смывать средство. В целом, как говорят специалисты, длительность процесса мытья в душе не должна превышать 10 минут.