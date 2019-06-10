10.06.2019, 22:19
Эксперты рассказали, как есть меньше сахара
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты дали совету по поводу сокращения количества потребляемого сахара.
Так, есть меньше сахара можно, отказавшись от выпечки, хлопьев, варенья и шоколадной пасты. Эти продукты легко заменить другими, которые содержат в разы меньше сахара.
Уровень глюкозы в организме могут поддерживать каши, молочные продукты и сыры. Кроме того, после употребления овощей, рыбы и яиц организм также получит необходимое количество глюкозы. Для того, чтобы время от времени подавлять потребность в сладком, можно съесть яблоко, банан или небольшой кусок тёмного шоколада.
Так, есть меньше сахара можно, отказавшись от выпечки, хлопьев, варенья и шоколадной пасты. Эти продукты легко заменить другими, которые содержат в разы меньше сахара.
Уровень глюкозы в организме могут поддерживать каши, молочные продукты и сыры. Кроме того, после употребления овощей, рыбы и яиц организм также получит необходимое количество глюкозы. Для того, чтобы время от времени подавлять потребность в сладком, можно съесть яблоко, банан или небольшой кусок тёмного шоколада.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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