ИА «Ореанда-Новости». Специалисты отметили, что многие люди, стоит им только закончить диету, снова набирают вес. Диетологи поделились советами, как этого можно избежать, пишет портал «Территория новостей».



Так, среди главных рекомендаций – следование правилу «одной тарелки». Это значит, что любой приём пищи надо ограничить одной тарелкой диаметром не больше 22 сантиметров. Рекомендуется также разделить тарелку на три условные части: самую большую часть заполнить овощами, остальные поровну сложными углеводами и белками.



При этом диетологи говорят о том, что ограничивать себя в пище совсем не стоит. Намного важнее в этом случае следовать точному распорядку дня и контролировать объём потребляемой пищи.