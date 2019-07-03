ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как можно похудеть без диет и чрезмерных тренировок, пишет «Вечерняя Москва».



Так, избавиться от лишних килограммов может правильное дыхание. Например, как говорят эксперты, сбросить до 250 граммов можно, если делать специальную дыхательную гимнастику.



Сначала следует принять правильное положение. Затем надо вдыхать воздух в течение трёх секунд, выдыхать в течение 7 секунд. Упражнение необходимо делать минимум две минуты в день.



