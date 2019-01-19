ИА «Ореанда-Новости» Будущим поколениям для сохранения здоровья необходимо отказаться от употребления мяса и яиц. К такому выводу пришли учёные из Великобритании и разработали «повсеместную здоровую диету», благодаря которой потомки смогут сохранить здоровье. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование британской комиссии по вопросам питания и здоровья.

Исследователи полагают, что современный рацион опасен для здоровья будущих поколений и всей планеты. К 2050 году население Земли вырастет до 10 миллиардов, поэтому необходимо сократить употребление мяса до 7 граммов в день, это, по мнению учёных, поможет сократить число преждевременных смертей и спасёт планету.

«Еда, которую мы едим, влияет на здоровье людей и на здоровье планеты, и сейчас мы все делаем неправильно. Нам нужны беспрецедентные перемены в глобальной системе питания, осуществленные с учетом особенностей каждой страны», — цитирует издание профессора Лондонского университета Тима Лэнга.

Учёные предлагают в день съедать не более одного маленького кусочка сосиски, так как целая весит около 65 грамм. Исследователи также советуют съедать в день мясной шарик или половину ломтика бекона, в качестве альтернативы можно позволить себе съесть небольшой кусочек гамбургера.

Также специалисты советуют употреблять в день, кроме разрешённых семи граммов мяса, 500 граммов овощей и фруктов, 29 граммов мяса птицы и 28 граммов мяса рыбы. Также, согласно предложенной диете, в неделю можно съесть полтора яйца.

Кроме того, учёные считают, что человечеству необходимо в два раза сократить употребление красного мяса и сахара. А вот орехи, фрукты, овощи и бобовые есть, наоборот, нужно. Исследователи полагают, что эта диета не только сохранит здоровье будущих поколений, но также минимизирует вред от изменений климата, вырубки лесов, эрозии почвы и сокращения природного многообразия.