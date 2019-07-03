ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали о продуктах, которые можно есть в почти неограниченных количествах, пишет «МК.ру».



Так, в этом списке оказался картофель. Врачи заявили, что, если картофеть отварить или запекать без масла, его можно есть без вреда для фигуры.



Это же касается и коричневого риса. У него низкий гликемический индекс, поэтому употреблять его можно даже тем, кто озабочен уровнем сахара в крови. Отметили эксперты и гречку, в которой много полезных микроэлементов.



Кроме того, не навредят фигуре также капуста и фасоль. Низкий гликемический индекс которых не отразится на уровне сахара и самочувствии.