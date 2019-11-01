ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали продукты, которые могут укрепить иммунитет, пишет издание Sm-news.ru.



Так, эксперты советуют обратить внимание на миндаль. В нём много витаминов В, Е, которые способствую укреплению иммунитета. Полезен этот орех будет при головных болях или депрессии.



Ещё один полезный продукт – чеснок. Он содержит антиоксиданты, которые благотворно влияют на иммунитет. Кроме того, не стоит забывать о шпинате, в котором много полезных элементов и витаминов. Брокколи также входит в список полезных для иммунитета продуктов – в этом овоще много витамина А, С и других микроэлементов.