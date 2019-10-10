10.10.2019, 16:53
Эксперты рассказали, какие продукты выводят токсины из организма
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты объяснили, с помощью каких продуктов можно вывести токсины из организма, пишет «МедикФорум».
Отмечается, что очистить кишечник можно яблоками. Полезны и лимоны – в них много витамина С и антиоксидантов. Специалисты советуют не забывать о ягодах – лучше всего их есть в чистом виде.
Имбирный напиток поможет очистить организм от канцерогенов и токсинов. Он также помогает укрепить иммунитет. Эксперты напомним, что провести детоксикацию организма можно самостоятельно, просто соблюдая правильную диету.
Отмечается, что очистить кишечник можно яблоками. Полезны и лимоны – в них много витамина С и антиоксидантов. Специалисты советуют не забывать о ягодах – лучше всего их есть в чистом виде.
Имбирный напиток поможет очистить организм от канцерогенов и токсинов. Он также помогает укрепить иммунитет. Эксперты напомним, что провести детоксикацию организма можно самостоятельно, просто соблюдая правильную диету.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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