Отмечается, что очистить кишечник можно яблоками. Полезны и лимоны – в них много витамина С и антиоксидантов. Специалисты советуют не забывать о ягодах – лучше всего их есть в чистом виде.Имбирный напиток поможет очистить организм от канцерогенов и токсинов. Он также помогает укрепить иммунитет. Эксперты напомним, что провести детоксикацию организма можно самостоятельно, просто соблюдая правильную диету.