ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали. Что зелёный чай, чёрный или улун с жасмином, сообщает «Пишет Омск».



Отмечается, что жасминовый чай ускоряет обмен веществ и помогает сжигать калории. Кроме того, у него небольшой седативный эффект – он помогает расслабить тело и нормализовать давление.



Аромат жасмина повышает настроение и энергию. Также он способствует уменьшению чувства беспокойства. Спазмолитические свойства жасмина эффективные при мышечных болях и спазмах, отмечают эксперты.