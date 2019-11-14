Эксперты отмечают, что в сыре есть полезные аминокислоты – метионин, триптофан, кальций, фосфор и цинк. Например, сыры бри и камамбер позитивно влияют на работу ЖКТ, а моцарелла помогает победить бессонницу. А вот швейцарский сыр помогает поддерживать зубы здоровыми.Белок, который присутствует в сыре также содержит аминокислоты, которые помогают наращивать мышечную массу. Однако злоупотреблять этим продуктом не стоит, так как он очень калорийный.