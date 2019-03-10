ИА «Ореанда-Новости» Многие туристы из-за своей беспечности рискуют погибнуть во время отпуска на море. Риск утонуть для них гораздо выше, чем у местного населения, пишет The Conversation.

Как показали результаты исследования специалистов из Виндзорского университета, многие туристы и путешественники ошибочно полагают, что пляжи на популярных курортах расположены в зонах, безопасных для купания. У туристов формируется ложное представление, в том числе из-за благоустроенных территорий около воды. Также многие туристы полагаются на слова гида о безопасности водного отдыха в той или ной местности.

Однако зачастую всё совсем не так, и многие путешественники рискуют погибнуть в опасных водах из-за несоблюдения элементарных правил поведения. При этом риск утонуть у местного жителя гораздо ниже, чем у туриста, так как те попросту не осведомлены о наличии опасных течений, рельефе дна и других особенностях. Мало того, что путешественники не учитывают недостаток информации о пляже, они также усугубляют своё положение незнанием языка, чрезмерной уверенностью в собственных силах, а также количеством выпитого алкоголя.

В большинстве случаев, туристам кажется, что благоустроенный пляж, где предлагаются всевозможные виды отдыха, от пассивного до активного, просто не может быть опасным. Однако потеря бдительности может стоить человеку жизни.

Но многие пляжи и места отдыха не оборудованы спасательными станциями или же на них отсутствует система, которая оповещает купающихся о наличии у берега акул или ядовитых медуз. Также крайне опасны волны и течения, о которых посетителей пляжа тоже иногда не предупреждают. Коварные течения могут унести человека на дальнее расстояние от берега, а неопытный турист может в попытке вернуться на сушу выбиться из сил и утонуть, борясь с волнами.

Даже если туристы осведомлены обо всех возможных опасностях, они могут принимать неправильные решения и всё-таки зайти в воду. При этом, отмечают учёные, местные лучше знают, когда точно можно идти купаться, а когда необходимо переждать на берегу.

Эксперты предупреждают, что всегда необходимо думать о собственной безопасности, не полагаться на то, что пляж находится в курортной зоне и привлекательно выглядит, он может быть опасным, поэтому заходить в воду в незнакомом месте можно лишь тогда, когда поблизости есть спасатели.