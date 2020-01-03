03.01.2020, 11:27
Эксперты рассказали, почему у людей есть боязнь крыс
ИА «Ореанда-Новости». От предков, которым крысы могли причинить реальный вред, передалась боязнь крыс современным людям. Применяя простые методы постепенного приближения к крысам и методы расслабления можно достаточно быстро избавиться от страха перед этими грызунами. Однако гораздо сложнее уже победить фобию. Главное в её лечении - это перестать винить себя в болезни и признать то, что проблема имеет место быть. Об этом рассказали РИА Новости психологи.
Психологом Ильей Шабшиным сказано, что у всех нас есть глубинные страхи, которые нельзя назвать рациональными. Он отметил, что страх перед пауками, змеями и грызунами сформировался ещё в древние времена. Шабшин пояснил, что в древности змеи и грызуны могли причинить здоровью человека существенный вред. По его словам, сегодня эти животные не способны серьёзно навредить здоровью, но осталась подсознательная боязнь.
Шабшин отмечает, что у женщин чаще встречается боязнь крыс. Этот факт он объясняет тем, что у них выражена больше эмоциональная составляющая.
Психологом Михаилом Хросом сказано, что страх является природным инструментом, необходимым для того. чтобы обеспечивать собственную безопасность. При этом он отмечает, что фобия - это навязчивая боязнь, заставляющая человека над своей жизнью терять контроль. В случае с крысами, у большинства людей есть здоровое опасение, а страдающих фобией сегодня существенно меньше.
Психологом Ильей Шабшиным сказано, что у всех нас есть глубинные страхи, которые нельзя назвать рациональными. Он отметил, что страх перед пауками, змеями и грызунами сформировался ещё в древние времена. Шабшин пояснил, что в древности змеи и грызуны могли причинить здоровью человека существенный вред. По его словам, сегодня эти животные не способны серьёзно навредить здоровью, но осталась подсознательная боязнь.
Шабшин отмечает, что у женщин чаще встречается боязнь крыс. Этот факт он объясняет тем, что у них выражена больше эмоциональная составляющая.
Психологом Михаилом Хросом сказано, что страх является природным инструментом, необходимым для того. чтобы обеспечивать собственную безопасность. При этом он отмечает, что фобия - это навязчивая боязнь, заставляющая человека над своей жизнью терять контроль. В случае с крысами, у большинства людей есть здоровое опасение, а страдающих фобией сегодня существенно меньше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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