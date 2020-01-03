Однако гораздо сложнее уже победить фобию. Главное в её лечении - это перестать винить себя в болезни и признать то, что проблема имеет место быть. Об этом рассказали РИА Новости психологи.Психологом Ильей Шабшиным сказано, что у всех нас есть глубинные страхи, которые нельзя назвать рациональными.Шабшин пояснил, что в древности змеи и грызуны могли причинить здоровью человека существенный вред. По его словам, сегодня эти животные не способны серьёзно навредить здоровью, но осталась подсознательная боязнь.Шабшин отмечает, что у женщин чаще встречается боязнь крыс. Этот факт он объясняет тем, что у них выражена больше эмоциональная составляющая.Психологом Михаилом Хросом сказано, что страх является природным инструментом, необходимым для того. чтобы обеспечивать собственную безопасность.В случае с крысами, у большинства людей есть здоровое опасение, а страдающих фобией сегодня существенно меньше.