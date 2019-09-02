02.09.2019, 18:19
Эксперты рассказали, почему возникает бессонница
ИА «Ореанда-Новости». Медики объяснили причины появления бессонницы, пишет издание «ГлавУфа».
Так, по словам врачей, бессонница появляется из-за несбалансированного питания или стресса. Кроме того, нарушения сна могут возникнут также из-за неблагоприятных условий для отдыха – могут мешать различные звуки, быть слишком жарко или холодно.
Специалисты отмечают, что бессонница – довольно опасное нарушение сна. Она провоцирует развитие других заболеваний и ухудшает качество интеллектуальной деятельности. Поэтому при признаках бессонницы рекомендуется обратиться к врачу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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