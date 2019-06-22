ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation в Индии заявили, что айога помогает справиться с различными заболеваниями.



Так, йога может сдерживать стресс, положительно влиять на сон и общее самочувствие. Отмечается, что йога помогает бороться с внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением. Подавляются и психосоматические расстройства.



Специалист Ачарья Балкриш отметил, что йога состоит из трёх частей: поз, дыхательных упражнений и медитаций. В комплексе три направления способны создать положительный терапевтический эффект.