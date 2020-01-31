ИА «Ореанда-Новости». Роскачество предупредило о риске покупки некачественного вина в мягкой упаковке.

Роскачество предостерегло население от покупки некачественного вина в мягкой упаковке, которое чаще всего изготавливается из дешёвых виноматериалов.

Ведомство пояснило, что в мягкой упаковке в большинстве случаев продаётся поддельное вино или винный напиток. Особенно, когда речь идёт об объёме в 1 литр.

Эксперты рассказали, что российский рынок далёк от европейского. В России в мягких упаковках часто продаётся «псевдовино», которое завлекает покупателя очень низкой ценой. Винные напитки, которые стоят на прилавках, могут содержать в себе 50% воды, ароматизаторы, красители или этиловый спирт.

Эксперты призвали население внимательнее читать состав и обращать внимание на мелкий шрифт.