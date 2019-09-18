Это может привести к созданию аварийной ситуации на дороге.

Выяснить, как музыка в салоне автомобиля влияет на поведение автомобиля, решили учёные из Южно-Китайского университета Гуанчжоу. В результате проведённых экспериментов группа исследователей выяснила, что прослушивание тяжёлой и громкой музыки может привести к тому, что водитель без причин начинает увеличивать скорость транспортного средства. В среднем, скорость увеличилась на восемь километров в час абсолютно неоправданно. Водители при прослушивании такой музыки начинает чаще перестраиваться с одной полосы движения на другую. В основном, это утверждение относится к музыкальным композициям, чей ритм превышает ста двадцати бит в минуту. Поэтому, во избежание аварийной ситуации на дорогах, китайские специалисты не рекомендуют слушать за рулём, к примеру, композицию «American Idiot» американской панк-группы «Green Day».

Однако, песня «Stairway to Heaven» легендарной рок-группы Led Zeppelin или, например, «Under the Bridge» коллектива Red Hot Chili Peppers не нанесут большого вреда автомобилистам. Более того, их признали наиболее благоприятными музыкальными композициями для вождения транспортным средством.

С другой стороны, при проведении эксперимента часть добровольцев призналась учёным, что тишина в салоне автомобиля также неприятна для водителей. Участники признались, что они испытывают чувство раздражения, когда в автомобиле нет посторонних звуков. Насколько этот факт может повлиять на поведение водителей и, соответственно, на уровень аварийных ситуаций, китайским исследователям только предстоит выяснить.



