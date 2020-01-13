Учёными из США во время проведения экспериментов на грызунах и мухах-дрозофилах было выявлено, что вызывает такой же эффект, что и физические упражнения, экспрессия белков, входящих в семейство сестринов.Сейчас известно о накоплении в мышцах после тренировок сестрина. В то же время физические упражнения, которые выполняются на протяжении длительного времени, повышают выносливость организма, положительным образом влияют на метаболические процессы, способствуют улучшению чувствительности к инсулину.В ходе исследований стало известно, что сестрин, когда активируется, имитирует как физиологические последствия тренировок, так и молекулярные. То есть, данный белок - это медиатор, от которого зависит эффект от выполнения физических упражнений.