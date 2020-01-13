13.01.2020, 14:48
Эксперты узнали, как без упражнений можно поддерживать тонус мышц
ИА «Ореанда-Новости». Учёными был найден белок, который влияют на выносливость. Также от этого белка зависит то, насколько будут эффективны физические тренировки. Об этом рассказывается в материале журнала Nature Communications.
Учёными из США во время проведения экспериментов на грызунах и мухах-дрозофилах было выявлено, что вызывает такой же эффект, что и физические упражнения, экспрессия белков, входящих в семейство сестринов.
Сейчас известно о накоплении в мышцах после тренировок сестрина. В то же время физические упражнения, которые выполняются на протяжении длительного времени, повышают выносливость организма, положительным образом влияют на метаболические процессы, способствуют улучшению чувствительности к инсулину.
В ходе исследований стало известно, что сестрин, когда активируется, имитирует как физиологические последствия тренировок, так и молекулярные. То есть, данный белок - это медиатор, от которого зависит эффект от выполнения физических упражнений.
Учёными из США во время проведения экспериментов на грызунах и мухах-дрозофилах было выявлено, что вызывает такой же эффект, что и физические упражнения, экспрессия белков, входящих в семейство сестринов.
Сейчас известно о накоплении в мышцах после тренировок сестрина. В то же время физические упражнения, которые выполняются на протяжении длительного времени, повышают выносливость организма, положительным образом влияют на метаболические процессы, способствуют улучшению чувствительности к инсулину.
В ходе исследований стало известно, что сестрин, когда активируется, имитирует как физиологические последствия тренировок, так и молекулярные. То есть, данный белок - это медиатор, от которого зависит эффект от выполнения физических упражнений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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