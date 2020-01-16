16.01.2020, 17:49
Эксперты зафиксировали новый температурный рекорд мирового океана
ИА «Ореанда-Новости». Группой экспертов во главе с Джоном Абрахамом был зафиксирован новый температурный рекорд мирового океана в 2019 году. Все водные слои прогрелись на 0,075 градусов больше, чем было зафиксировано ранее.
Измерением температурного показателя воды занималась американская научная группа из Университета Святого Томаса. По полученным данным, последние 5 лет были очень жаркими. Также, с 2000 года в воду было выделено около 55 триллионов джоулей энергии из-за мировой промышленности и взрывов ракет.
В связи с этим с каждым годом температура мирового океана растёт. По мнению Джона Абрахама, если не будут приняты меры по уменьшению температуры водной поверхности Земли, то уже через 80 лет уровень мирового океана поднимется примерно на 1 метр. Из-за этого некоторые поверхности нашей планеты будут затоплены. Предположительно, придётся переселить около 150 миллионов человек.
Измерением температурного показателя воды занималась американская научная группа из Университета Святого Томаса. По полученным данным, последние 5 лет были очень жаркими. Также, с 2000 года в воду было выделено около 55 триллионов джоулей энергии из-за мировой промышленности и взрывов ракет.
В связи с этим с каждым годом температура мирового океана растёт. По мнению Джона Абрахама, если не будут приняты меры по уменьшению температуры водной поверхности Земли, то уже через 80 лет уровень мирового океана поднимется примерно на 1 метр. Из-за этого некоторые поверхности нашей планеты будут затоплены. Предположительно, придётся переселить около 150 миллионов человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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