Измерением температурного показателя воды занималась американская научная группа из Университета Святого Томаса. По полученным данным, последние 5 лет были очень жаркими. Также, с 2000 года в воду было выделено около 55 триллионов джоулей энергии из-за мировой промышленности и взрывов ракет.В связи с этим с каждым годом температура мирового океана растёт.Из-за этого некоторые поверхности нашей планеты будут затоплены. Предположительно, придётся переселить около 150 миллионов человек.



