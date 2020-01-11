11.01.2020, 22:02
Эксперты заявили, что кофе из автоматов опасен для здоровья
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты заявили, что в кофе, который был приготовлен с помощью кофемашины, есть опасные для здоровья бактерии, пишет «МК».
Так, среди них специалисты обнаружили энтерококки и синегнойные палочки трёх видов, которые являются возбудителями инфекционных заболеваний.
Отмечается, что эти бактерии выживали даже при 96 градусах. Кроме того, бактерии отличаются высокой стойкостью к антибиотикам, поэтому избавиться от проблем со здоровьем будет очень сложно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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