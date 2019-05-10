ИА «Ореанда-Новости» Эксперты ООН прогнозируют в скором времени дефицит песка в мире из-за роста строительной активности. Об этом говорится в новом докладе организации.

Отмечается, что за последние 20 лет спрос на песок и гравий вырос в три раза. Песок является третьим по используемости ресурсом на планете после воды и воздуха. При этом ежегодно объём добычи песка составляет от 40 до 50 миллиардов тонн.

Из-за неконтролируемой добычи песка в промышленных целях оказались вымыты реки, дельты и берега по всему миру, а деятельность «песочной» мафии и спрос на ресурс продолжает расти. Учёные предупреждают, что человечеству грозит дефицит песка в скором времени, это происходит из-за роста строительной активности по всему миру, в особенности в Китае и Индии.