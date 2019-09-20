ИА «Ореанда-Новости». Эксперты в области медицины утверждают, что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья человека, пишет издание «Актуальные новости».



По словам экспертов, в таких квартирах зачастую нет сквозной вентиляции, что приводит к скоплению в помещении углекислого газа. Кроме того, люди, которые живут в таких квартирах, чаще подвергаются развитию опасных инфекций.



Ограниченное пространство также опасно и для психического состояния человека. Так, нагромождение в однокомнатной квартире мебели и других вещей провоцирует у жильцов эффект нахождения «в клетке», что может привести к депрессии.