ИА «Ореанда-Новости». Эндокринолог из США Элизабет Лоуден дала советы по избавлению от жира на животе, пишет «МК».



По её словам, самой главной сложностью является замедленный метаболизм. Чтобы разогнать его, врач рекомендует уделять время силовым тренировка, которые помогают наращивать мышечную массу.



Ещё один способ, по словам Лоуден, - меньше есть. Надо начинать с того, что уменьшать свой рацион сначала на 250 калорий в день. При этом голодать организм не должен, как это также замедляет обмен веществ.



Кроме того, нужно есть больше белка и не отказываться от полезных жиров. Так, в меню обязательно должны присутствовать орехи или авокадо. Они усваиваются организмом гораздо медленнее, что требует значительных затрат энергии.