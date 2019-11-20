Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова отмечает, что сладкое есть можно, если при этом заниматься спортом.Специалист отмечает, что главное, чтобы энергия и килокалории, которые поступают в организм вместе со сладостями, были израсходованы.