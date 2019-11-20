20.11.2019, 16:41
Эндокринолог рассказал, как есть сладкое и не набирать вес
ИА «Ореанда-Новости». Врачи-эндокринологи советуют не есть сладкое каждый день, чтобы не допустить развитие сахарного диабета, пишет РИА Новости.
Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова отмечает, что сладкое есть можно, если при этом заниматься спортом.
Специалист отмечает, что главное, чтобы энергия и килокалории, которые поступают в организм вместе со сладостями, были израсходованы.
Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова отмечает, что сладкое есть можно, если при этом заниматься спортом.
Специалист отмечает, что главное, чтобы энергия и килокалории, которые поступают в организм вместе со сладостями, были израсходованы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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