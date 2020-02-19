ИА «Ореанда-Новости» . Новая стратегия развития цифровых технологий Евросоюза включает в себя развитие системы искусственного интеллекта. Как заявила руководитель высшего властного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия должна обязать разработчиков ИИ следовать всем ценностям современного европейского общества.

Целью новой цифровой стратегии является достижение Евросоюзом лидерства в данной области. Кроме того, высокие цифровые технологии и искусственный интеллект могут обеспечить значительный подъём экономики Европы и гарантию выполнения климатических целей Комиссии.

Глава высшего органа исполнительной власти ЕС также перечислила основные принципы развития данных технологий. В центр внимания будут ставиться потребности людей, а также полное сохранение контроля над ИИ со стороны человека. Политик отметила, что все системы искусственного интеллекта, которые потенциально могут затронуть права и свободы людей, будут тщательно проверены.