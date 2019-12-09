09.12.2019, 00:58
Европейское космическое агентство озвучило способ перелёта экипажа на далёкие планеты
ИА «Ореанда-Новости». Европейское космическое агентство озвучило способ перелёта экипажа на далёкие планеты, сообщает интернет-портал Phys.org.
Специалисты агентства указали, что если экипаж ввести в состояние гибернации, то можно будет осуществлять далёкие космические полёты. Однако есть проблема: современные научные методы не позволяют ввести человеческий организм в долгую спячку без дальнейших негативных последствий. Но Европейское космическое агентство отметило, что научный прогресс не стоит на месте. Уже сейчас есть способ замедлить на несколько часов скорость метаболизма при проведении экстренных операций.
Если у научных сотрудников получится ввести человеческий организм в состояние гибернации примерно на 75%, то вес и размер космического корабля можно будет сократить почти в 3 раза, что приблизит возможность космических полётов на далёкие планеты.
Специалисты агентства указали, что если экипаж ввести в состояние гибернации, то можно будет осуществлять далёкие космические полёты. Однако есть проблема: современные научные методы не позволяют ввести человеческий организм в долгую спячку без дальнейших негативных последствий. Но Европейское космическое агентство отметило, что научный прогресс не стоит на месте. Уже сейчас есть способ замедлить на несколько часов скорость метаболизма при проведении экстренных операций.
Если у научных сотрудников получится ввести человеческий организм в состояние гибернации примерно на 75%, то вес и размер космического корабля можно будет сократить почти в 3 раза, что приблизит возможность космических полётов на далёкие планеты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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