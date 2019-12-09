Однако есть проблема: современные научные методы не позволяют ввести человеческий организм в долгую спячку без дальнейших негативных последствий. Но Европейское космическое агентство отметило, что научный прогресс не стоит на месте. Уже сейчас есть способ замедлить на несколько часов скорость метаболизма при проведении экстренных операций.Если у научных сотрудников получится ввести человеческий организм в состояние гибернации примерно на 75%, то вес и размер космического корабля можно будет сократить почти в 3 раза, что приблизит возможность космических полётов на далёкие планеты.



