Фёдор, как рассказал его сын, уже насытился океаном, теперь он хочет путешествовать по воздуху. Так, знаменитый путешественник собирается покорить стратосферу на воздушном шаре. Этот полёт был запланирован уже на этот год, однако морская экспедиция задерживается, поэтому полёт отложили. Однако для полёта уже готов воздушный шар, который стал самым большим в мире – 100 тысяч куб. м.Уже следующей весной Конюхов собирается подняться на высоту 25 километров. Стартует он из Австралии.