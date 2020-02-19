ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи внимательное изучили молекулу BT13, которая способна приостановить дегенерацию нейронов и значительно повысить уровень гормона дофамина. Учёные заявили, что это новый потенциальный способ борьбы с заболеванием Паркинсона – хронической неврологической болезнью, ранее считавшейся неизлечимой.

Эксперты из Финляндии, занимающиеся исследованием данного молекулярного соединения, отметили, что новая методика значительно отличается от аналогичных, поскольку молекулы способны проникать через гематоэнцефалический барьер, и такой способ легче использовать при терапии.

В настоящее время болезнь Паркинсона чаще всего обнаруживают слишком поздно, когда большинство клеток организма, которые производят дофамин, уже уничтожены. Современные способы лечения заболевания позволяют ненадолго облегчить болезненные симптомы, но не могут полностью ликвидировать болезнь.

До серийного производства лекарства на основе белка BT13 ещё далеко, однако специалисты уже стоят на пороге его открытия.