Оказалось, что этот орех помогает снизить риск развития диабета, а также борется с другими заболеваниями.Кстати, суточную дозу лучше разделить на два приёма пищи, советуют специалисты. Для того, чтобы уровень фосфора в организме человека был близок к нормальным показателям, 30 граммов вполне достаточно. Фосфор необходим человеку, чтоб преобразовывать белки в аминокислоты, таким образом, вырабатывается своего рода толерантность человеческого организма к глюкозе.Так, фисташки - желательный продукт в рационе тех, кто следит за собственным весом. Поедая этот орех, легко насытиться и небольшой порцией. Орехи и благотворно влияют на зрение человека - они способны не только поддерживать его на должном уровне, но и, в случае возникновения каких-либо проблем, стимулировать процессы улучшения. Фисташки являются природным антиоксидантом - они способны подавить любые воспалительные процессы в организме человека. Однако, наибольшее влияние фисташки оказывают на кровеносную систему - вся сердечно-сосудистая область человека начинает нормально функционировать. Кроме того, фисташки полезны для нервной системы, орех является быстродействующим успокоительным средством.