27.05.2019, 15:52
Фисташки помогают бороться с диабетом, считают медики
ИА "Ореанда-Новости" Учёные-медики провели исследование, каким образом употребление фисташек влияет на организм человека, и получили утешительные результаты. Оказалось, что этот орех помогает снизить риск развития диабета, а также борется с другими заболеваниями.
Медики уточняют, что увлекаться фисташками не стоит - 30 граммов в сутки является оптимальной для здоровья дозой. Кстати, суточную дозу лучше разделить на два приёма пищи, советуют специалисты. Для того, чтобы уровень фосфора в организме человека был близок к нормальным показателям, 30 граммов вполне достаточно. Фосфор необходим человеку, чтоб преобразовывать белки в аминокислоты, таким образом, вырабатывается своего рода толерантность человеческого организма к глюкозе. В конечном итоге, это поможет снизить риск развития диабета.
Медики в своём исследовании выявили ещё ряд полезных качеств при употреблении фисташек. Так, фисташки - желательный продукт в рационе тех, кто следит за собственным весом. Поедая этот орех, легко насытиться и небольшой порцией. Орехи и благотворно влияют на зрение человека - они способны не только поддерживать его на должном уровне, но и, в случае возникновения каких-либо проблем, стимулировать процессы улучшения. Фисташки являются природным антиоксидантом - они способны подавить любые воспалительные процессы в организме человека. Однако, наибольшее влияние фисташки оказывают на кровеносную систему - вся сердечно-сосудистая область человека начинает нормально функционировать. Кроме того, фисташки полезны для нервной системы, орех является быстродействующим успокоительным средством.
В заключение медики утверждают, что фисташки помогают бороться даже с развитием некоторых онкологических заболеваний.
Медики уточняют, что увлекаться фисташками не стоит - 30 граммов в сутки является оптимальной для здоровья дозой. Кстати, суточную дозу лучше разделить на два приёма пищи, советуют специалисты. Для того, чтобы уровень фосфора в организме человека был близок к нормальным показателям, 30 граммов вполне достаточно. Фосфор необходим человеку, чтоб преобразовывать белки в аминокислоты, таким образом, вырабатывается своего рода толерантность человеческого организма к глюкозе. В конечном итоге, это поможет снизить риск развития диабета.
Медики в своём исследовании выявили ещё ряд полезных качеств при употреблении фисташек. Так, фисташки - желательный продукт в рационе тех, кто следит за собственным весом. Поедая этот орех, легко насытиться и небольшой порцией. Орехи и благотворно влияют на зрение человека - они способны не только поддерживать его на должном уровне, но и, в случае возникновения каких-либо проблем, стимулировать процессы улучшения. Фисташки являются природным антиоксидантом - они способны подавить любые воспалительные процессы в организме человека. Однако, наибольшее влияние фисташки оказывают на кровеносную систему - вся сердечно-сосудистая область человека начинает нормально функционировать. Кроме того, фисташки полезны для нервной системы, орех является быстродействующим успокоительным средством.
В заключение медики утверждают, что фисташки помогают бороться даже с развитием некоторых онкологических заболеваний.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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