12.02.2020, 16:49
«Формулу-1» в Китае перенесли из-за эпидемии коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Очередной этап чемпионата мира по гонкам на автомобилях «Формула-1», который должен был состояться в Китае, перенесли из-за вспышки эпидемии. Об этом на сайте Международной автомобильной федерации сообщают официальные представители FIA.
Этап «Формулы-1» должен был проходить с 17 по 19 апреля в Шанхае, однако организаторы гонок и руководство чемпионата приняли решение о переносе соревнований.
В пресс-службе FIA отметили, что решение о переносе гран-при из-за нового коронавируса было принято после продолжительных дискуссий и споров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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