ИА «Ореанда-Новости» . Очередной этап чемпионата мира по гонкам на автомобилях «Формула-1», который должен был состояться в Китае, перенесли из-за вспышки эпидемии. Об этом на сайте Международной автомобильной федерации сообщают официальные представители FIA.

Этап «Формулы-1» должен был проходить с 17 по 19 апреля в Шанхае, однако организаторы гонок и руководство чемпионата приняли решение о переносе соревнований.

В пресс-службе FIA отметили, что решение о переносе гран-при из-за нового коронавируса было принято после продолжительных дискуссий и споров.