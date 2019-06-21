ИА «Ореанда-Новости» Французские медики в ходе 7-летнего исследования с участием более чем 140 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 69 лет установили, что при продолжительности рабочего дня более 10 часов значительно повышается риск развития инсульта.

Было выяснено, что, у людей, который трудились в течение года не менее 10 часов в сутки как минимум 50 дней, риск инсульта возрос на 29 % по сравнению с теми, кто не перерабатывал. В отношении тех, кто регулярно работал по 10 часов в день на протяжении 10 лет, риск инсульта возрастает уже на 45 %.

При этом указанные тенденции ярче выражены у людей младше 50 лет.

Автор исследования Алекси Деската заявил, что он считает полученные результаты неожиданными. Он отметил, что теперь необходимо выяснить причину установленной закономерности.