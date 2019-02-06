ИА «Ореанда-Новости» Учёные из университета Калгари (Канада) провели масштабное исследование с участием почти 2,5 тысяч детей, целью которого было выявить негативное влияние гаджетов на развитие ребёнка.

На сегодняшний день дети начинают знакомиться с гаджетами с самого раннего возраста, родители же нередко позволяют детям проводить за просмотром телевизора или компьютерными играми гораздо больше времени, чем положено. Однако это, как выяснили учёные, может привести к тому, что у ребёнка возникнут проблемы с умственным развитием.

Результаты исследований показали, что у детей, проводящих перед электронным экраном большое количество времени в возрасте двух трёх лет, ухудшаются показатели в тестах развития в пятилетнем возрасте.

Психологи под руководством Шери Мадиган наблюдали 2441 ребёнка на протяжении нескольких лет, они тестировали детей в три этапа – два, три и пять лет. Исследователи проанализировали, сколько времени каждый ребёнок проводит перед телевизором. Затем детям был предложен тест, с помощью которого учёные проверили когнитивное развитие детей, чтобы изучить уровень их умственного развития.

По данным исследования, в среднем двухлетние дети смотрели телевизор 17 часов в неделю. В три года большинство проводило перед экраном 25 часов, а в пять лет – 10.8 часов. В результате учёные пришли к выводу, что чем больше времени ребёнок проводит перед экраном в возрасте двух лет, тем хуже его показатели когнитивного теста в три года. А длительный просмотр телевизора в три года, приводит к низким показателям теста в пять лет.

Однако учёные отметили, что обратной связи между этими явлениями не обнаружено. То есть дети с низкими умственными способностями не проводят больше времени за просмотром телевизора.

Специалисты считают, что связь между гаджетами и умственным развитием ребёнка однонаправленная. Отмечается, что долгое использование гаджетов в детском возрасте действительно может затормозить умственное развитие ребёнка в дальнейшем. Поэтому, исследователи призывают родителей ограничить время использования всевозможных гаджетов ребёнку, чтобы он не столкнулся с негативными последствиями.