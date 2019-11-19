ИА «Ореанда-Новости». Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, чем надо закусывать водку, чтобы не навредить здоровью, пишет aif.ru.



Так, по словам специалиста, самой оптимальной закуской являются соленья, которые не дают нагрузки на органы пищеварения. Но маринады и маринованные огурцы могут нанести вред организму.



В маринадах основным компонентом является уксус, он может стать раздражителем для слизистой желудка и кишечника. В сочетании с алкоголем маринады могут вызвать воспаление. Кроме того, маринады позитивно влияют на всасывание алкоголя в желудок. Такое же действие наблюдается и у острой еды.