ИА «Ореанда-Новости». Немецкий гастроэнтеролог объяснил, как шоколад и колбаса могут навредить кишечнику.



По мнению немецкого профессора и директора частной клиники Helies, существуют продукты, которые наносят особый вред слизистой оболочке кишечников. К таким можно отнести продукты с большим содержанием сахара, выпечки, а также колбас и копчёностей. Об этом гастроэнтеролог Томас Фрилинг рассказал в разговоре с изданием Focus.de.

Фриллинг подчеркнул, что по большей части неправильное питание может стать причиной болезней кишечника, в том числе рака, воспаления кишечника и цирроза печени. К продуктам, наносящим вред кишечнику, врач отнёс все сахара и выпечку. Продукты вроде шоколада и мармелада могут нанести организму непоправимый вред.

Особо врач подчеркнул вред различных солёных и копчёных продуктов. В число «непригодной» для потребления еды попала и колбаса. В ней масса жиров и канцерогенов, что принесёт вред не только кишечнику.

«Одобрение» доктора получили бананы, рыба, фруктовые пюре и варёная картошка.