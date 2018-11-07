ИА «Ореанда-Новости». Статья, опубликованная в американском журнале Genetics, рассказывает о выводах, к которым пришли исследователи, работавшие с генеалогическим древом на 0,5 миллиарда людей. Оказалось, что продолжительность жизни, скорее всего, не наследуется от предков.

Генетика сможет избавить человечество от старения только тогда, когда будет доказано, что гены долголетия значительно влияют на продолжительность жизни. Если же окажется, что долголетие от них не зависит, учёные будут исследовать более важные факторы, комментирует генетик Грэм Руби (Graham Ruby) из Сан-Франциско.

Во Всемирной сети за последнее время появились порталы на генеалогическую тематику, где пользователи обмениваются данными, ищут родственников, узнают новое о своих предках. Есть и генетические стартапы, которые собирают ДНК клиентов и проводят исследования. Учёные использовали обширную базу данных, чтобы оценить, какие черты наследует человек - уровень интеллекта, рост, склонность рисковать и другие особенности, на которые могут влиять как гены, так и среда обитания.

Грэм Руби и его соратники решили выяснить, есть ли семьи, в которых гены долголетия передаются из поколения в поколение. В этом им помогло крупнейшее в мире генеалогическое древо. Исследователи анализировали мелкие мутации в геномах 54 млн пользователей, сопоставляя данные с продолжительностью жизни их близкой и дальней родни. Удивительная закономерность: супруги живут примерно одинаково долго, а вот разница в долголетии между близкими родственниками, в том числе братьями и сёстрами, может быть значительной. Скорее всего, на супругов влияют некие общие социальные факторы - например, уровень доходов. Влияние генетического фактора минимально.

Учёные отмечают, что этот феномен не учитывался прежде, когда изучалось влияние генов на долголетие. Поэтому в прошлом вклад этих генов в продолжительность жизни переоценивали. Так, например, различиями в структуре генов объяснялось 15-30% различий в продолжительности жизни. Но на самом деле этот показатель значительно ниже, примерно 7%. Это значит, что на долголетие человека влияют разнообразные «посторонние» факторы, такие как уровень стресса, диета, достаток - их назвали социальными.

Итак, согласно открытию, долголетие - не наследственный фактор. Тем не менее, учёные надеются, что в ходе дальнейшего анализа генеалогического древа им удастся найти «специальные» гены, которые продлевают человеческую жизнь.