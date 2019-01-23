ИА «Ореанда-Новости» Учёные-генетики из Испании провели первую в мире операцию по зачатию «ребёнка от трёх родителей», благодаря которой 32-летняя жительница Греции станет матерью. Это первая подобная официально разрешённая процедура в Европе. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на Университет Барселоны.

«Несмотря на то, что мы используем гаметы от одного мужчины и двух женщин, ядерная ДНК будущего ребёнка, от которой зависят все его черты, наследуется только от биологической матери, как при нормальном оплодотворении. От яйцеклетки второй женщины остается лишь её митохондриальная ДНК, содержащая 37 генов, или один процент генома», — рассказал Нуно Коста-Борхес, научный директор компании Embryotools. Три года подобные эксперименты уже проводились Мексике и Украине, где нет запретов на подобные генетические манипуляции.

Процедура зачатия ребёнка тремя родителями – двумя женщинами и одним мужчиной была разработанная командой советско-американского генетика Шукрата Миталипова в2009 году. Первоначальные опыты были поставлены на обезьянах. Во время процедуры извлекается ядро оплодотворённой яйцеклетки и переносится в донорскую яйцеклетку, предварительно избавленную от ядра.

Таким образом, возможно избавиться от дефектных митохондрий (клеточных энергостанций), которые заменяют соответствующие части клетки второй матери. Благодаря этому, ребёнку не грозит целый ряд тяжёлых генетических заболеваний. Как отмечает Коста-Борхес, для достижения положительного результата, необходимо, чтобы яйцеклетка и сперматозоиды, от которых ребёнок наследует генетический материал, слились и начали нормально делиться. Исследователи выяснили, что с помощью подобных манипуляций можно бороться с женским бесплодием, когда яйцеклетка не может нормально делиться, но ещё способна слиться со сперматозоидом.

Однако подобные генетические эксперименты запрещены в Испании и других странах ЕС. Но два года назад правительство Греции разрешило провести эту процедуру, а в эксперименте согласилась принять участие 30-летняя бесплодная женщина.

Вскоре она ожидает рождения ребёнка, по прогнозам специалистов, женщина станет матерью здорового мальчика.

На данный момент ещё восемь женщин участвует в процедуре, учёные уже собрали эмбрионов, но пока не подсадили их в организм других пациенток. Учёные не уверены в том, что процедура станет популярной в медицинской практике, так как для её проведения нужны высококвалифицированные специалисты, однако это новый шаг в борьбе с бесплодием, считают исследователи.



