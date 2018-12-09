ИА "Ореанда-Новости". Ученые-генетики из Университета Карнеги - Меллона и Орегонского университета смогли объяснить причину долголетия отдельных особей попугаев. В рамках исследования, опубликованного в журнале Current Biology, ученые провели сравнительный анализ ДНК разных видов птиц.

По словам специалистов, существуют отдельные виды попугаев, которые могут прожить в неволе до 90 лет, что является поразительно большим сроком для птиц. В ходе исследования был взят материал ДНК у попугая вида синелобый амазон (Amazona aestiva), который поэтапно сравнили с ДНК еще 30 видов птиц.

В ходе работы выяснилось, что причиной долголетия попугаев является уникальный ген, который регулирует активность теломеразы, отвечающей за рост и деление клеток. Так, повышенную продолжительность жизни обеспечивают гены TERT, POLK, ERCC3, SOD1 и SOD3, поддерживающие клеточные функци. Как только активность теломеразы замедляется, наступает старение. Также ученые предположили, что в организме попугаев существует механизм, контролирующий жизненный цикл клеток, процесс обусловлен наличием того же обнаруженного гена. Считается также, что этот механизм является причиной отсутствия у пернатых онкологических заболеваний.

Авторы исследования отмечают, что эта работа поможет лучше понять генетические механизмы эволюции сознания и продолжительности жизни.